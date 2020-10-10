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№ 111 от 9 октября 2020

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В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

Общество2

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В Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару ввели муниципальный режим ЧС, пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС. 

В Единой дежурно-диспетчерской службе района уточнили, что разлив при раскачке баржи произошел еще 2 октября, данные о нем поступили накануне. Разлилось приблизительно 500 литров топлива. 

Местная прокуратура заявила, что одной из возможных причин произошедшего стали неправильная транспортировка топлива, а также значительный износ цистерны. Ведомство проводит проверку.

Теги:
красноярский край, режим чс, em

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он вступил в силу час назад

Политика744

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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, который вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск). Об этом пишет Интерфакс.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана в 12:05 (11:05 мск) «предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли». Минобороны Азербайджана сообщило, что военные Армении в настоящее время обстреливают азербайджанские населенные пункты в Тертерском и Агдамском районах.

Ранее представитель Минобороны Армении заявил об обстреле Азербайджаном армянской территории после вступления в силу режима прекращения огня: «Противник применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Ерицванк, а также села Арцваник Капанского региона Сюникской области Армении. Есть одна жертва».

О перемирии Армения и Азербайджан договорились ночью во время переговоров в Москве. Они шли более десяти часов, в них приняли участие главы МИД Армении Зограб Мнацаканян, Азербайджана Джейхун Байрамов, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Конфликт на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана начался 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты.

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о сотнях погибших военных. Азербайджан же данные о своих потерях не раскрывает: его президент Ильхам Алиев сказал, что обнародует информацию «после окончания активной фазы боевых действий». Под обстрелами гибнут мирные жители с обеих сторон, включая детей.

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Теги:
азербайджан, армения, нагорный карабах, em
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