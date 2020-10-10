В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, который вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск). Об этом пишет Интерфакс.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана в 12:05 (11:05 мск) «предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли». Минобороны Азербайджана сообщило, что военные Армении в настоящее время обстреливают азербайджанские населенные пункты в Тертерском и Агдамском районах.

Ранее представитель Минобороны Армении заявил об обстреле Азербайджаном армянской территории после вступления в силу режима прекращения огня: «Противник применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Ерицванк, а также села Арцваник Капанского региона Сюникской области Армении. Есть одна жертва».

О перемирии Армения и Азербайджан договорились ночью во время переговоров в Москве. Они шли более десяти часов, в них приняли участие главы МИД Армении Зограб Мнацаканян, Азербайджана Джейхун Байрамов, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Конфликт на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана начался 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты.

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о сотнях погибших военных. Азербайджан же данные о своих потерях не раскрывает: его президент Ильхам Алиев сказал, что обнародует информацию «после окончания активной фазы боевых действий». Под обстрелами гибнут мирные жители с обеих сторон, включая детей.