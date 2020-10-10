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№ 111 от 9 октября 2020

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В США отменили вторые дебаты кандидатов в президенты

Политика6

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В США отменили второй раунд предвыборных дебатов между президентом страны Дональдом Трампом и его соперником Джо Байденом, пишет Associated Press.

Второй раунд дебатов был запланирован на 15 октября. Комиссия по президентским дебатам предлагала провести его в онлайн-формате из-за заражения американского лидера коронавирусом, но сам Трамп не согласился на это. При этом комиссия подтвердила проведение третьего раунда дебатов, назначенных на 22 октября.

Команда президента США призвала провести дебаты в соответствии с графиком, как только врач президента сказал, что ему можно будет проводить публичные мероприятия, которые начнутся сегодня. Однако комиссия для соблюдения мер безопасности от этого отказалась.

Первые дебаты прошли в конце сентября. Во время них Трамп постоянно перебивал Байдена, тот в ответ раздражался и попросил действующего президента страны «заткнуться». Он также назвал своего оппонента клоуном и худшим президентом за всю историю США. Из-за произошедшего комиссия планирует ужесточить формат дебатов, в частности, позволить модератору, как минимум, выключать микрофоны кандидатов, если они нарушают обозначенные заранее правила.

Теги:
выборы президента сша, дебаты, сша, em
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