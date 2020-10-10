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№ 111 от 9 октября 2020

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Умерла журналистка Елена Дикун

Общество1 931

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Накануне скончалась журналистка Елена Дикун. Об этом сообщила ТАСС заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Ирина Цвей.

Елена Дикун. Фото со страницы в фейсбуке

Дикун было 58 лет. Она лечилась от рака. 

Елена Дикун в 1996-2000-х годах была кремлевским корреспондентом «Общей газеты». После этого она стала пресс-секретарем «Союза правых сил», главой департамента по связям с общественностью «Открытой России».

Дикун скончалась в день рождения политика Бориса Немцова, одного из основателей «Союза правых сил». 9 октября ему исполнился бы 61 год.

Теги:
em, смерть, журналисты
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