В России второй день подряд зафиксировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 12 846 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это максимальный показатель по стране за все время пандемии.

В Москве зафиксировано за сутки 4 102 новых случая, что стало максимумом с 15 мая. В Петербурге — 501 новых заболевший (максимум с 16 мая), в Подмосковье — 416, в Ростовской области — 269 (максимум с 23 мая) в Нижегородской — 257 (максимум с 11 июня).

Скончались за сутки от COVID-19 по России 197 человек, в том числе 36 — в Петербурге и 30 — в Москве. Общее число умерших за время пандемии по стране от инфекции достигло 22 454. Общее число вылечившихся в России достигло 1 016 202, в том числе 6 781 человек выздоровел за последние сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сказал, что в столице 83% умерших от COVID-19 старше 60 лет. Он отметил, что в городе растет количество очень тяжелых больных, находящихся в реанимации на аппаратах ИВЛ. «Даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает и динамика ничего хорошего не предвещает», — заявил Собянин (цитата по ТАСС).