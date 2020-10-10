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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 111 от 9 октября 2020

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В России второй день подряд зафиксировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19

Общество223

223
 

За последние сутки в России зарегистрировали 12 846 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это максимальный показатель по стране за все время пандемии.

В Москве зафиксировано за сутки 4 102 новых случая, что стало максимумом с 15 мая. В Петербурге — 501 новых заболевший (максимум с 16 мая), в Подмосковье — 416, в Ростовской области — 269 (максимум с 23 мая) в Нижегородской — 257 (максимум с 11 июня).

Скончались за сутки от COVID-19 по России 197 человек, в том числе 36 — в Петербурге и 30 — в Москве. Общее число умерших за время пандемии по стране от инфекции достигло 22 454. Общее число вылечившихся в России достигло 1 016 202, в том числе 6 781 человек выздоровел за последние сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сказал, что в столице 83% умерших от COVID-19 старше 60 лет. Он отметил, что в городе растет количество очень тяжелых больных, находящихся в реанимации на аппаратах ИВЛ. «Даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает и динамика ничего хорошего не предвещает», — заявил Собянин (цитата по ТАСС).

Теги:
коронавирус, россия, em

В Хабаровске силовики впервые разогнали акцию в поддержку Фургала

Общество1 540

1 540
 

В Хабаровске впервые за три месяца силовики разогнали несогласованную акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, пишет DVHab.

По данным издания, задержаны 25 человек, среди них — глава местного штаба Навального Алексей Ворсин. Местный журналист Андрей Пастухов сообщил «МБХ медиа» о задержании свыше 40 человек. Владелец «Фургаломобиля» Андрей Маклыгин потерял сознание, так как его били дубинками по голове, у одного из протестующих сломан нос. DVHab отмечает, что на площади стояли машины Росгвардии с обозначением 15 региона — республики Северная Осетия-Алания.

Всего на акцию, по информации издания, вышли свыше тысячи человек. Мэрия Хабаровска заявила, что в сегодняшних протестах приняли участие «едва ли 500 человек». Некоторые участники установили палатки, однако полицейский заявил, что их нужно убрать. После этого и начался разгон.

Акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля, протесты поддержали и жители других дальневосточных городов, а также российских регионов. Сам экс-губернатор Хабаровского края сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал свою вину не признает, на одном из судебных заседаний он рассказывал об угрозах со стороны следствия.

Врио губернатора региона стал Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения.

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Теги:
em, протесты, разгон, хабаровск
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