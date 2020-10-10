В Хабаровске силовики впервые разогнали акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске впервые за три месяца силовики разогнали несогласованную акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, пишет DVHab.

По данным издания, задержаны 25 человек, среди них — глава местного штаба Навального Алексей Ворсин. Местный журналист Андрей Пастухов сообщил «МБХ медиа» о задержании свыше 40 человек. Владелец «Фургаломобиля» Андрей Маклыгин потерял сознание, так как его били дубинками по голове, у одного из протестующих сломан нос. DVHab отмечает, что на площади стояли машины Росгвардии с обозначением 15 региона — республики Северная Осетия-Алания.

Всего на акцию, по информации издания, вышли свыше тысячи человек. Мэрия Хабаровска заявила, что в сегодняшних протестах приняли участие «едва ли 500 человек». Некоторые участники установили палатки, однако полицейский заявил, что их нужно убрать. После этого и начался разгон.

Акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля, протесты поддержали и жители других дальневосточных городов, а также российских регионов. Сам экс-губернатор Хабаровского края сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал свою вину не признает, на одном из судебных заседаний он рассказывал об угрозах со стороны следствия.

Врио губернатора региона стал Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения.