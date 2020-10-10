Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Переговоры шли более десяти часов

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в ходе переговоров, шедших в Москве более десяти часов. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Режим перемирия вступит в силу с 12:00 сегодняшнего в гуманитарных целях для обмена пленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Посредником будет Красный Крест. Конкретные условия перемирия будут согласованы дополнительно.

Главы МИД Армении Зограб Мнацаканян и Азербайджана Джейхун Байрамов прибыли в Москву накануне по приглашению Путина. Переговоры начались вчера примерно в 16:30.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации. Он заявил, что о переговорах не может идти и речи, если Мнацаканян назовет Карабах территорией Армении: «Я об этом говорил, и никто нас не заставит» (цитата по РИА Новости). Также он заявил, что Азербайджан не будет мириться с «оккупацией» Нагорного Карабаха: «Мы неоднократно говорили, что их (Армении – ред.) путь спасения – вывод войск. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией. Я неоднократно об этом говорил».

До этого переговоры прошли в Женеве при посредничестве Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США). РИА Новости отмечает, что встреча по Нагорному Карабаху между ее сопредседателями и представителями Азербайджана состоялась в закрытом формате в секретном месте за пределами ООН.

Конфликт на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана начался 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты.

Минобороны Армении вчера, в частности, заявило об очередном обстреле Степанакерта — столицы НКР. Алиев же утверждал, что азербайджанские военные взяли под контроль в том числе город Гадрут в непризнанной республике, но Ереван это отрицает.

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о сотнях погибших военных. Азербайджан же данные о своих потерях не раскрывает: его президент Ильхам Алиев сказал, что обнародует информацию «после окончания активной фазы боевых действий». Под обстрелами гибнут мирные жители с обеих сторон, включая детей.