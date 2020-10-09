Несколько человек погибли из-за взрыва в центре Бейрута

Как минимум двое погибли, несколько человек пострадали из-за взрыва контейнера для хранения дизельного топлива в центре ливанского Бейрута. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

Уточняется, что в результате взрыва возник пожар. Издание со ссылкой на телеканал LBCI пишет, что владелец местного склада, на котором хранилось дизельное топливо, задержан. Он рассказал, что взрыв был вызван дизельным двигателем, который использовался в его компании по производству мобильных телефонов.

В начале августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 150 человек, более 5000 пострадали, десятки остаются пропавшими без вести. Власти считают, что ущерб от случившегося превышает 10 миллиардов долларов. Судно, на котором селитра попала в Бейрут в 2013 году, было взято в лизинг российским бизнесменом Игорем Гречушкиным. Власти Ливана не получили торговый сбор за груз и оставили взрывоопасное вещество в порту на семь лет, пока оно не взорвалось. Экипаж был вынужден провести в Бейруте год.