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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Росавиация открыла еще четыре города для международных полетов
Начиная с 9 октября российские и иностранные компании могут летать за рубеж еще из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом сообщает Росавиация.
Ранее за границу можно было попасть только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. Меры по сокращению мест для вылета за рубеж были предприняты весной на фоне пандемии коронавируса.
С августа в стране стали возобновлять международное авиасообщение. Сейчас россияне могут летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.
Количество заболевших в России стало резко увеличиваться с начала сентября. За последние сутки в стране выявили 12126 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.
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В столице зафиксировано больше всего случаев — 3701 заболевший. Мэр Москвы заявил, что следующая неделя покажет, удастся ли «стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер». Он сообщил, что власти столицы буду закрывать общественные места только в самом крайнем случае.