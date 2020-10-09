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№ 111 от 9 октября 2020

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Активисту Pussy Riot Александру Софееву назначили 30 суток ареста за акцию в день рождения Путина

Общество262

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Суд в Москве признал участника Pussy Riot Александра Софеева виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2) и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Публичным массовым мероприятием суд счел акцию Pussy Riot, которая прошла в день рождения президента России Владимира Путина.

После мероприятия силовики, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали двух участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих: их отпустили из ОВД с обязательством о явке для составления протокола по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания). 

 

Также прямо перед эфиром на «Дожде» силовики задержали и активистку Pussy Riot Марию Алехину, затем на нее составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 ч.5).

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Участники акции потребовали легализовать однополые партнерства и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.

 

Теги:
арест, суды, акции протеста, ng, pussy riot
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