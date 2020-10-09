«Мне стало страшно из-за давления»: журналистку из Краснодара допросили сотрудники центра «Э» по делу о фейках

Журналистку издания «Регион Онлайн» Яну Топоркову задержали в Краснодаре и семь часов везли в столицу Карачаево-Черкесии, чтобы допросить в Центре «Э» по уголовному делу о ложной информации (ст. 207.1 УК). Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Дело возбудили из-за постов в инстаграм-проекте «Политика 09» о ситуации с коронавирусом. Силовики вынудили Торопкову открыть им дверь, чтобы провести обыск у нее дома под Краснодаром, угрожая, что вызовут МЧС и будут выламывать дверь.

«Очень долго копались на моих стеллажах, осматривали каждую мелочь. Дошли до моего аттестата, пролистали его, спросили, почему у меня четверка по математике.

Увидели иконки, уточнили, в какую я церковь хожу, не к Свидетелям ли Иеговы?», — рассказывает журналистка изданию.

Торопкова несколько раз говорила силовикам, что не имеет к проекту никакого отношения. Однако, по словам журналистки, один из оперативников отвел ее с адвокатом на кухню, закрыл дверь и предложил сотрудничество и дать нужные им показания. «Я расплакалась, мне стало страшно из-за давления», — рассказывает она.

Затем силовики вынудили Торопкову поехать из Краснодара в столицу Карачаево-Черкесии на допрос в Центре «Э». По прибытии на место, назначили следственные действия в СК: «В конце концов мне дали подписать протокол, где я значилась как свидетель», — добавила Торопкова.

Ранее правоохранители оказывали давление на журналистку из Нижнего Новгорода Ирину Славину: к ней в шесть утра пришли силовики, чтобы провести обыск по уголовному делу о «нежелательной организации», и изъяли всю технику, необходимую для работы. Впоследствии журналистка совершила акт самосожжения перед зданием местного МВД в знак протеста против давления властей. СПЧ потребовал провести проверку обоснованности обыска у Славиной накануне ее гибели.