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№ 111 от 9 октября 2020

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Из списка Росфинмониторинга удалили красноярца, статус которого в перечне террористов и экстремистов менялся более 20 раз

Общество53

53
 

Росфинмониторинг удалил из списка террористов и экстремистов жителя Красноярска Семена Негрецкулова. На это обратил внимание программист Иван Шукшин, который ведет телеграм-канал, фиксирующий обновления списка.

14 июля 2017 года против Негрецкулова завели уголовное дело о «возбуждении национальной ненависти» (ст. 282 УК) из-за изображений, связанных с проектом Великой Финляндии (идея объединения близких финно-угорских народов, проживающих по побережью Балтийского моря, Восточной Карелии, на территориях северной Норвегии и Швеции).

Осенью 2018 года Негрецкулова внесли в список Росфинмониторинга. «Медиазона» в ферале этого года обращала внимание на то, что статус Негрецкулова в списке Росфинмониторинга менялся рекордные 23 раза: 11 раз его объявляли «террористом» и 12 раз — «экстремистом». По подсчетам программиста Шукшина, статус жителя Красноярске менялся 27 раз.

В январе 2018 года Негрецкулов уехал из России. Он говорил, что  пробирался лесами по Красноярскому краю, а потом ехал автостопом до Москвы и Петербурга. Затем, по его словам, он перешел эстонскую границу и сдался полиции. Сейчас он живет в Эстонии.

Теги:
росфинмониторинг, терроризм, экстремизм, красноярск, ng

Суд в Красноярске оштрафовал на 20 тысяч рублей 75-летнюю пенсионерку по делу об организации митинга в поддержку Хабаровска

Общество158

158
 

Центральный районный суд Красноярска признал 75-летнюю Антонину Полуэткову виновной в организации акции в поддержку протестующих в Хабаровске и обязал ее выплатить штаф в размере 20 тысяч рублей. Об этом она рассказала«Новой газете».

15 августа пенсионерка прогуливалась по центру Красноярска с подругой и, по ее словам, случайно попала на несанкционированный митинг, на котором было около 50 человек. Полуэткову растрогали слова выступавшей женщины, и она решила присоединиться к акции.

«Нам это право дала Конституция — высказать свое мнение. Когда у моего деда не пришли с войны три сына, мой отец не пришел, они защищали нашу родину от фашистов. От кого сейчас защищают наши правоохранители с дубинками? Мы — мирный народ, мы вышли без дубинок, без оружия», — заявила Полуэткова во время протеста (цитата по ТВК).

По дороге домой пенсионерку задержали за участие в митинге и отвезли в пятый отдел полиции. Подругу Полуэтковой, которая все это время была с ней, забирать не стали.

Женщина рассказала, что в спецприемнике ее продержали около пяти часов. Полуэткова утверждает, что доверилась полицейскому, который сказал, что «все будет хорошо», и подписала протокол. Прочитать документ она не могла из-за атрофии зрительного нерва. Позже суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.

О произошедшем сообщил местный телеканал ТВК, после чего люди стали присылать на карту пенсионерки деньги. Она рассказала, что всего удалось собрать 40 тысяч рублей. На эти деньги она смогла оплатить свой штраф и штраф женщины с похожим обвинением, с которой познакомилась в суде.

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9 июля экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. С того момента и до сих пор в Хабаровске проходят протесты в поддержку чиновника. Акции солидарности с митингующими регулярно проходят в других регионах страны.

Теги:
sk, штрафы, митинги, хабаровск
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