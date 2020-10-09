Лавров сообщил об учреждении поста почетного консула России в Гренландии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим датским коллегой Йеппе Кофодом заявил о намерении учредить пост почетного консула Российской Федерации на Гренландии. Об этом сообщается на сайте МИДа России.

«Признательны нашим датским коллегам за согласие учредить пост почетного консула Российской Федерации на Гренландии. Кандидатура согласована. Сейчас мы занимаемся завершением бюрократических формальностей», — заявил Лавров.

Датское радио (DR) со ссылкой на своего корреспондента сообщало о желании Лаврова «дипломатически присутствовать в Гренландии», так как «у России большой интерес к Арктике». Министр иностранных дел Дании, по информации DR, перед возвращением на встречу с Лавровым не стал комментировать пожелание России.

«Новая газета» направила запрос в посольство России в Дании.

Согласно положению о почетном консуле, это штатное консульское должностное лицо, которому поручено выполнение отдельных консульских функций на территории государства пребывания от имени России.

Президент США Дональдн Трамп ранее говорил о желании купить у Дании Гренландию. Из-за того, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен, по мнению Трампа, «не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии», Трамп в сентябре прошлого года отказался от запланированного визита в Копенгаген.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что США были готовы выплачивать Дании $600 млн ежегодно за бессрочное владение Гренландией.

Идею президента США премьер-министр Дании назвала «абсурдной дискуссией», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — «международным шопингом»: «Этот вопрос связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться», — заявил он.

На севере Гренландии находится авиабаза Туле (США). Помимо этого, в 1958 году был запущен секретный американский проект «Ледяной червь» (Project Iceworm) по размещению сети мобильных стартовых площадок для межконтинентальных баллистических ракет. Его свернули в 1966 году, однако постройки остались.

В последние годы большая и малонаселенная территория Гренландии вызывает большой интерес не только у США, но и у России и Китая. Россия укрепляет свое экономическое присутствие в Арктике, однако между Данией, Россией, США и Канадой имеются разногласия относительно принадлежности полярных территорий.

«Россия действует в Арктике давно и активно, выступая за использование Северного морского пути (СМП) вдоль своего сибирского побережья как за альтернативу южным маршрутам через Суэцкий канал», — писал ранее The Diplomat.

В 2014 году на базе Северного флота создали объединенное стратегическое командование «Север». Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не только планирует нарастить объем грузоперевозок по Северному морскому пути, но и расширить флотилии атомных ледоколов.

Гренландии в ходит в состав Дании с правами расширенной автономии: местная администрация взяла на себя ответственность за полицию и судебную систему острова и контроль над всеми природными ископаемыми. Гренландия богата природными ресурсами: речь идет не только о нефти и железной руде, но и о редкоземельных металлах. Регион становится стратегически важным благодаря потеплению климата.