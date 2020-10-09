Суд в Красноярске оштрафовал на 20 тысяч рублей 75-летнюю пенсионерку по делу об организации митинга в поддержку Хабаровска

Центральный районный суд Красноярска признал 75-летнюю Антонину Полуэткову виновной в организации акции в поддержку протестующих в Хабаровске и обязал ее выплатить штаф в размере 20 тысяч рублей. Об этом она рассказала«Новой газете».

15 августа пенсионерка прогуливалась по центру Красноярска с подругой и, по ее словам, случайно попала на несанкционированный митинг, на котором было около 50 человек. Полуэткову растрогали слова выступавшей женщины, и она решила присоединиться к акции.

«Нам это право дала Конституция — высказать свое мнение. Когда у моего деда не пришли с войны три сына, мой отец не пришел, они защищали нашу родину от фашистов. От кого сейчас защищают наши правоохранители с дубинками? Мы — мирный народ, мы вышли без дубинок, без оружия», — заявила Полуэткова во время протеста (цитата по ТВК).

По дороге домой пенсионерку задержали за участие в митинге и отвезли в пятый отдел полиции. Подругу Полуэтковой, которая все это время была с ней, забирать не стали.

Женщина рассказала, что в спецприемнике ее продержали около пяти часов. Полуэткова утверждает, что доверилась полицейскому, который сказал, что «все будет хорошо», и подписала протокол. Прочитать документ она не могла из-за атрофии зрительного нерва. Позже суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.

О произошедшем сообщил местный телеканал ТВК, после чего люди стали присылать на карту пенсионерки деньги. Она рассказала, что всего удалось собрать 40 тысяч рублей. На эти деньги она смогла оплатить свой штраф и штраф женщины с похожим обвинением, с которой познакомилась в суде.

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9 июля экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. С того момента и до сих пор в Хабаровске проходят протесты в поддержку чиновника. Акции солидарности с митингующими регулярно проходят в других регионах страны.