Студенты и сотрудники МГЮА рассказали о предложении вуза заплатить 8700 рублей за вакцинацию от COVID-19

В Московской государственной юридической академии имени Кутафина учащимся и сотрудникам пообещали выплатить по 8700 рублей, если они сделают прививку от COVID-19. Об этом агентству «Говорит Москва» сообщили неназванные студенты вуза.

Информацию подтвердила «Новой газете» сотрудница МГЮА. При этом, как рассказал «Новой» студент вуза, подобное письмо пришло не всем учащимся.

Скриншот предоставлен сотрудницей вуза.

В письме, полученном работниками и студентами (есть в распоряжении «Новой») говорится, что пройти вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» и получить за это деньги могут лица 18 до 65 лет. «Вакцина прошла все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности», — сказано в нем.

Скриншот предоставлен сотрудницей вуза.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, работники и учащиеся вуза должны предоставить данные старшей медсестре. В письме сообщается, что вводить «Спутник V» можно не менее чем через 30 дней после вакцинации от гриппа. Вакцину от коронавируса будут вводить в два этапа с разницей в 21 день.

В департаменте образования Москвы сообщили «Говорит Москва», что не знают об этой ситуации. В МГЮА радиостанции пообещали разобраться в истории.

обновлено 17:18 В МГЮА «Новой газете» подтвердили рассылку письма, отметив, что выплаты будут осуществлять организаторы вакцинации, а не вуз. «Руководство МГЮА поддерживает усилия правительства Москвы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и делает все возможное, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 как среди обучающихся университета, так и среди профессорско-преподавательского и административного состава. Предложение пройти вакцинацию было распространено среди коллектива и студентов нашего университета исключительно в целях информирования», — подчеркнули в вузе.

О регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» президент Владимир Путинобъявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Вопросы к вакцине возникли, в частности, у ряда западных ученых. Вторая вакцина, разрабатываемая центром «Вектор», прошла доклинические испытания.