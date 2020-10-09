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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Студенты и сотрудники МГЮА рассказали о предложении вуза заплатить 8700 рублей за вакцинацию от COVID-19
«Новая газета»редакция
В Московской государственной юридической академии имени Кутафина учащимся и сотрудникам пообещали выплатить по 8700 рублей, если они сделают прививку от COVID-19. Об этом агентству «Говорит Москва» сообщили неназванные студенты вуза.
Информацию подтвердила «Новой газете» сотрудница МГЮА. При этом, как рассказал «Новой» студент вуза, подобное письмо пришло не всем учащимся.
В письме, полученном работниками и студентами (есть в распоряжении «Новой») говорится, что пройти вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» и получить за это деньги могут лица 18 до 65 лет. «Вакцина прошла все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности», — сказано в нем.
Для того, чтобы записаться на вакцинацию, работники и учащиеся вуза должны предоставить данные старшей медсестре. В письме сообщается, что вводить «Спутник V» можно не менее чем через 30 дней после вакцинации от гриппа. Вакцину от коронавируса будут вводить в два этапа с разницей в 21 день.
В департаменте образования Москвы сообщили «Говорит Москва», что не знают об этой ситуации. В МГЮА радиостанции пообещали разобраться в истории.
обновлено
17:18 В МГЮА «Новой газете» подтвердили рассылку письма, отметив, что выплаты будут осуществлять организаторы вакцинации, а не вуз.
«Руководство МГЮА поддерживает усилия правительства Москвы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и делает все возможное, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 как среди обучающихся университета, так и среди профессорско-преподавательского и административного состава. Предложение пройти вакцинацию было распространено среди коллектива и студентов нашего университета исключительно в целях информирования», — подчеркнули в вузе.
О регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» президент Владимир Путинобъявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Вопросы к вакцине возникли, в частности, у ряда западных ученых. Вторая вакцина, разрабатываемая центром «Вектор», прошла доклинические испытания.
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