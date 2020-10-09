На митинге в Бишкеке во время столкновения митингующих открыли стрельбу

На митинге на центральной площади Бишкека Ала-Тоо открыли стрельбу, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на собственных корреспондентов. О том, что на площади были слышны громкие звуки, похожие на выстрелы, сообщает и корреспондент «Медиазоны».

Sputnik Кыргызстан сообщает, что очевидцы слышали, как охрана экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева стреляла, когда покидала площадь.

ОБНОВЛЕНО 15:25 Во время столкновений в Бишкеке ранили оппозиционного политика Тилека Токтогазиева, сообщает «Медиазона.Центральная Азия». В инстаграме появилось видео, на котором политика в бронежилете переносят за руки и ноги группа сторонников, Токтогазиев при этом без сознания. Снимающий видео очевидец сообщает, что политика ранили по голове. Ранили и охранника бывшего премьер-министра Темира Сариева. Издание 24,kg сообщает, что сотрудник Сариева тяжело ранен и госпитализирован в больницу с травмой головы.

ОБНОВЛЕНО 16:00 Советница Алмазбека Атамбаева Кулдуз Жолдубаева заявила, что на Атамбаева «совершено покушение»: в машину экс-президента, по ее словам, стреляли боевыми пулями, он не пострадал.

На площади собрались сторонники Алмазбека Атамбаева, туда же подходят сторонники его оппонента Садыра Жапарова. Там начались массовые беспорядки: митингующие устроили драку камнями и бутылками. Лидеры и организаторы акции протеста — сторонники Омурбека Бабанова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева — ушли с трибуны, ее заняли митингующие сторонники Садыра Жапарова.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков приказал ввести военную технику и военнослужащих в столицу страны. Военную технику и воинские формирования решили ввести «для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Сегодня с 20:00 по местному времени (17:00 мск) до 08:00 (05:00 мск) 21 октября в городе вводится чрезвычайное положение. Комендантом города назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Также в Бишкеке вводится комендантский час и запрещаются массовые мероприятия. Некоторым гражданам запрещено покидать свое жилье или место временного проживания.

В Кыргызстане начались массовые протесты и столкновения с милицией из-за фальсификаций на выборах в парламент — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.