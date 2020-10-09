В Свердловской области СК возбудил уголовное дело против женщины, полгода прятавшей в шкафу новорожденную дочь

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело о истязании несовершеннолетнего (ч.2 ст.117 УК) против жительницы Карпинска, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь. Об этом «Новой газете» сообщили в управлении СК по Свердловской области.

«По результатам медицинской экспертизы, в дальнейшем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления — покушение на убийство малолетнего ребенка» — подчеркнул Александр Шульга, старший помощник руководителя регионального СК.

Свою проверку проведет и прокуратура Свердловской области.

«Предварительно установлено, что мать ребенка на учет в женскую консультацию городской больницы не встала, — сообщила «Новой газете» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — В конце апреля 2020 года она родила девочку дома, после чего новорожденную в детскую поликлинику на учет не поставила, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. Семья на профилактическом учете в органах системы профилактики не состоит и ранее не состояла».

Сегодня стало известно, что в Карпинске 37-летняя местная жительница Юлия весной родила третьего ребенка и спрятала его в спортивной сумке в шкафу в своей квартире. Истощенного, но живого младенца обнаружили подруги. Во время застолья, когда большинство гостей вышли на перекур, оставшиеся в комнате женщины услышали детский плач. Открыв шкаф, они нашли девочку и забрали ребенка с собой, но полицию и скорую вызвали только на следующий день.

Выяснилось, что полгода назад Юлия родила дочь, но никому об этом не сказала. Работая на Карпинском заводе экономистом, она ни дня не находилась в декрете. Все видели, что женщина беременна, но позже она объяснила, что ребенок умер при рождении.

Как рассказал порталу e1.ru отец Юлии, его дочь постоянно жила в стрессе. В начале года ее беременную бросил муж, позже она потеряла и работу. Женщина жила одна с двумя детьми: сыном 13 лет и дочерью 3 лет. На что рассчитывала мать, спрятав ребенка в шкафу, сейчас пытаются выяснить следователи и психиатры. Предположительно, таким способом она хотела убить новорожденную. Младшую сестру от голодной смерти спас сын Юлии, который тайно кормил малышку.

Сегодня девочку эвакуируют в областную больницу в Екатеринбург на вертолете медицины катастроф. Врачи пытаются оценить состояние ребенка. Старшие дети подозреваемой сейчас находятся у ее родителей. Где сама женщина, пока не сообщается. По неподтвержденным данным, с ней работают психиатры.