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№ 111 от 9 октября 2020

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Главу архангельского министерства образования задержали по делу о совращении двух школьниц 

Общество8

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В Архангельской области правоохранители задержали врио министра образования Юрия Гнедышева по подозрению в совращении двух школьниц. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе правительства региона.

Против Гнедышева возбудили уголовные дела о развратных действиях по отношению к несовершеннолетним о об изготовлении и обороте порнографии (ст. 135 и 242 УК).

Как уточняют в региональном управлении Следственного комитета, год назад подозреваемый переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Более того — одной из них он направил ссылку на непристойную видеозапись. Дома у архангельского чиновника уже прошли обыски, силовики проверяют его контакты в интернете.

При этом накануне, как сообщили в региональном правительстве, подозреваемый написал заявление об отпуске с пятницы «на один день с последующим увольнением».

Следствие уже обратилось в суд с ходатайством арестовать Гнедышева. Пост главы регионального министерства подозреваемый в совращении школьниц занял совсем недавно — перед началом нового учебного года. До этого он был директором северодвинской гимназии № 14.

Теги:
sn, чиновники, архангельская область, педофилия

Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в НКР

Политика105

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Армения готова возобновить мирный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза в Ереване.

«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил Пашинян. В заседании принял участие в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер Армении заявил, что народ Нагорного Карабаха «стоит на пороге гуманитарной катастрофы» и вновь заявил о том, что в конфликте, по его информации, участвуют турецкие военные и наемники из Сирии и Ливии.

Карта военных действий в Карабахе / «Новая» 

Президент России Владимир Путин 9 октября пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Он также призвал прекратить боевые действия в зоне конфликта, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.

Ранее агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции сообщало, что стороны карабахского конфликта могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

Степанакерт. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» 

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются уже вторую неделю: конфликт в регионе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нападении и сообщают о сотнях раненых и погибших. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане объявили мобилизацию.

Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана. По мнению Пашиняна, Турция ищет возможности ввести войска в азербайджанский регион Нахичевань.

Теги:
азербайджан, армения, ng
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