Главу архангельского министерства образования задержали по делу о совращении двух школьниц 

В Архангельской области правоохранители задержали врио министра образования Юрия Гнедышева по подозрению в совращении двух школьниц. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе правительства региона.

Против Гнедышева возбудили уголовные дела о развратных действиях по отношению к несовершеннолетним о об изготовлении и обороте порнографии (ст. 135 и 242 УК).

Как уточняют в региональном управлении Следственного комитета, год назад подозреваемый переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Более того — одной из них он направил ссылку на непристойную видеозапись. Дома у архангельского чиновника уже прошли обыски, силовики проверяют его контакты в интернете.

При этом накануне, как сообщили в региональном правительстве, подозреваемый написал заявление об отпуске с пятницы «на один день с последующим увольнением».

Следствие уже обратилось в суд с ходатайством арестовать Гнедышева. Пост главы регионального министерства подозреваемый в совращении школьниц занял совсем недавно — перед началом нового учебного года. До этого он был директором северодвинской гимназии № 14.