Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в НКР

Армения готова возобновить мирный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза в Ереване.

«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил Пашинян. В заседании принял участие в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер Армении заявил, что народ Нагорного Карабаха «стоит на пороге гуманитарной катастрофы» и вновь заявил о том, что в конфликте, по его информации, участвуют турецкие военные и наемники из Сирии и Ливии.

Карта военных действий в Карабахе / «Новая»

Президент России Владимир Путин 9 октября пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Он также призвал прекратить боевые действия в зоне конфликта, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.

Ранее агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции сообщало, что стороны карабахского конфликта могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

Степанакерт. Фото: Павел Волков / специально для «Новой»

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются уже вторую неделю: конфликт в регионе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нападении и сообщают о сотнях раненых и погибших. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане объявили мобилизацию.

Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана. По мнению Пашиняна, Турция ищет возможности ввести войска в азербайджанский регион Нахичевань.