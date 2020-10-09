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№ 111 от 9 октября 2020

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Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в НКР

Политика28

28
 

Армения готова возобновить мирный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза в Ереване.

«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил Пашинян. В заседании принял участие в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер Армении заявил, что народ Нагорного Карабаха «стоит на пороге гуманитарной катастрофы» и вновь заявил о том, что в конфликте, по его информации, участвуют турецкие военные и наемники из Сирии и Ливии.

Карта военных действий в Карабахе / «Новая» 

Президент России Владимир Путин 9 октября пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Он также призвал прекратить боевые действия в зоне конфликта, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.

Ранее агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции сообщало, что стороны карабахского конфликта могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

Степанакерт. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» 

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются уже вторую неделю: конфликт в регионе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нападении и сообщают о сотнях раненых и погибших. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане объявили мобилизацию.

Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана. По мнению Пашиняна, Турция ищет возможности ввести войска в азербайджанский регион Нахичевань.

Теги:
азербайджан, армения, ng
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