Президент Кыргызстана приказал ввести в Бишкек военных

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков приказал ввести военную технику и военнослужащих в столицу страны Бишкек. Об этом пишет 24.kg.

Военную технику и воинские формирования решили ввести «для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Сегодня с 20:00 по местному времени (17:00 мск) до 08:00 (05:00 мск) 21 октября в городе вводится чрезвычайное положение. Комендантом города назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Также в Бишкеке вводится комендантский час и запрещаются массовые мероприятия. Некоторым гражданам запрещено покидать свое жилье или место временного проживания.

Ранее сегодня Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительство. На пост премьера назначили бывшего депутата Садыра Жапарова.

В Кыргызстане начались массовые протесты и столкновения с милицией из-за фальсификаций на выборах в парламент — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.