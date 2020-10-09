«Важные истории»: регионы потратили более 6 млрд рублей на «покупку лояльности» избирателей по вопросу поправок к Конституции

Регионы заплатили дополнительные 6,4 миллиарда рублей из собственных бюджетов на подготовку к голосованию по поправкам к Конституции. На это обратили внимание «Важные истории», которые проанализировали информацию о государственных закупках.

Большая часть контрактов была заключена с членами избирательных комиссий на «информирование» граждан о голосовании. Эти 6,4 млрд — дополнительные средства налогоплательщиков, которые выделил регион, не включенные в 14,5 млрд рублей, потраченных на голосование, о которых отчиталась Центральная избирательная комиссия.

«Важные истории» отмечают, что на подготовку к голосованию регионы оплатили 45 тысяч контрактов, и 90% из них — с физическими лицами (а не с юридическими, с которыми обычно и заключают госконтракты). Из них около 80% занимались «информированием» граждан о предстоящем голосовании.

Исполнителям платили, в основном, около 10 тысяч рублей. Однако есть те, кому платили в 40 раз больше — администрация Углегорского городского округа Сахалина заплатила руководителю муниципальной организации «Центральная бухгалтерия» Ирине Охиной 420 тысяч рублей за информирование участников голосования «путем устного взаимодействия» и адресного распространения «информационно-разъяснительных» материалов.

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Дороже всего контракты с физическими лицами обошлись Нижегородской области (около 70,4 млн рублей). В Приморском крае физлицам за «информирование» заплатили около 61,3 млн рублей, в Республике Бурятия — около 30,2 млн рублей.

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук заявил, что контракты с членами избиркомов нарушают законодательство. Он отметил, что из контрактов неясно, какое именно «информирование» осуществляли подрядчики.

По его мнению, сотрудники администраций и члены избиркомов могли не только «информировать» о голосовании, но и агитировали за поправки за счет денег налогоплательщиков.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Ему предшествовала широкая информационная кампания, в которой участвовали в том числе многие блогеры и артисты.

Среди известных российских медиаперсон, призывавших в своих соцсетях принять участие в голосовании, были Кэти Топурия, Айза, Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Некоторые блогеры рассказывали, что им предлагали деньги за рекламу поправок.

Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.