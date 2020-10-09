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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 111 от 9 октября 2020

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В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 42 детей 

Общество3

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В Дагестане врачи госпитализировали 42 детей с отравлением. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, большинство из них — воспитанники одного из детских садов Махачкалы.

Как уточняет ТАСС, дошкольников и четырех учащихся младшей школы положили в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера. «Дети жаловались на тошноту, на боли в животе, у кого-то была температура», — рассказали агентству в местном Минздраве.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК). Правоохранители уже начали допрашивать ответственных за контроль санитарно-гигиенического состояния столовых детских в садах города. Свое расследование начали и специалисты Роспотребнадзора.

Чтобы установить источник возможной инфекции сотрудники надзорного ведомства взяли пробы водопроводной воды и остатков еды из столовых. Взяли анализы и у работников пищеблока детского сада №41: в основном, заболевшие являлись воспитанниками именно этого образовательного учреждения.

Теги:
sn, детский сад, отравление, дети

Суд смягчил обвинение уроженке Узбекистана, оставившей ребенка у входа в московское метро

Общество54

Елизавета Кирпановакорреспондент

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Дорогомиловский районный суд Москвы переквалифицировал обвинение гражданке Узбекистана Мафтунахон Каримовой, оставившей своего ребенка у входа в метро «Парк Победы». Об этом сообщил ее адвокат Александр Тимошенко.

Теперь женщину обвиняют по ст. 125 УК (оставление в опасности), которая предусматривает до года лишения свободы. До этого Каримовой инкриминировали покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). По этой статье ей грозило до 15 лет колонии.

«Что впереди. Мировой [суд], предположу приговор по отбытому. Не выпустят, поместят в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан), где сроки содержания не регламентированы ничем, — поделился адвокат. — Апелляция, кассация, ЕСПЧ, но это в весьма далекой перспективе». 

Кроме того, Тимошенко намерен отстаивать права Каримовой по иску соцзащиты о лишении ее родительских прав: «Для нее сын — это единственная радость и свет в окошке. Соглашение с Мафтунахон я подписал. Буду работать».

Мафтунахон Каримову задержали на следующий день после того, как утром 12 февраля она оставила двухмесячного сына в подземном переходе метро. Женщина хотела спасти малыша от голода и нищеты, поэтому отнесла его в людное место. 

«Человек попал в тяжелейшую ситуацию, для него безвыходную. Можно долго обсуждать, куда она могла бы пойти и что сделать, — рассказал «Новой» Александр Тимошенко. — Она сделала все, что могла: отвезла ребенка к людям: "Спасите. Я не справляюсь. Со мной он умрет"».

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Теги:
обвинения, суды, em
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