В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 42 детей 

В Дагестане врачи госпитализировали 42 детей с отравлением. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, большинство из них — воспитанники одного из детских садов Махачкалы.

Как уточняет ТАСС, дошкольников и четырех учащихся младшей школы положили в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера. «Дети жаловались на тошноту, на боли в животе, у кого-то была температура», — рассказали агентству в местном Минздраве.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК). Правоохранители уже начали допрашивать ответственных за контроль санитарно-гигиенического состояния столовых детских в садах города. Свое расследование начали и специалисты Роспотребнадзора.

Чтобы установить источник возможной инфекции сотрудники надзорного ведомства взяли пробы водопроводной воды и остатков еды из столовых. Взяли анализы и у работников пищеблока детского сада №41: в основном, заболевшие являлись воспитанниками именно этого образовательного учреждения.