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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Суд смягчил обвинение уроженке Узбекистана, оставившей ребенка у входа в московское метро
Елизавета Кирпановакорреспондент
Дорогомиловский районный суд Москвы переквалифицировал обвинение гражданке Узбекистана Мафтунахон Каримовой, оставившей своего ребенка у входа в метро «Парк Победы». Об этом сообщил ее адвокат Александр Тимошенко.
Теперь женщину обвиняют по ст. 125 УК (оставление в опасности), которая предусматривает до года лишения свободы. До этого Каримовой инкриминировали покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). По этой статье ей грозило до 15 лет колонии.
«Что впереди. Мировой [суд], предположу приговор по отбытому. Не выпустят, поместят в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан), где сроки содержания не регламентированы ничем, — поделился адвокат. — Апелляция, кассация, ЕСПЧ, но это в весьма далекой перспективе».
Кроме того, Тимошенко намерен отстаивать права Каримовой по иску соцзащиты о лишении ее родительских прав: «Для нее сын — это единственная радость и свет в окошке. Соглашение с Мафтунахон я подписал. Буду работать».
Мафтунахон Каримову задержали на следующий день после того, как утром 12 февраля она оставила двухмесячного сына в подземном переходе метро. Женщина хотела спасти малыша от голода и нищеты, поэтому отнесла его в людное место.
«Человек попал в тяжелейшую ситуацию, для него безвыходную. Можно долго обсуждать, куда она могла бы пойти и что сделать, — рассказал «Новой» Александр Тимошенко. — Она сделала все, что могла: отвезла ребенка к людям: "Спасите. Я не справляюсь. Со мной он умрет"».