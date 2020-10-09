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№ 111 от 9 октября 2020

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Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Общество659

659
 

Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе.

Нобелевский комитет решил присудить премию мира этой программе за «усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами». Нобелевский комитет также отметил, что программа стала движущей силой по предотвращению использования голода как орудия конфликтов и войны.

Всемирная продовольственная программа ООН — ведущая гуманитарная организация, борющаяся с голодом во всем мире. В заявлении Нобелевского комитета говорится, что она в прошлом году помогла почти 100 миллионам человек в 88 странах.

В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Он получил награду за работу по урегулированию приграничного конфликта с Эритреей.

Накануне стал известен лауреат премии по литературе. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк. До этого премию по химии присудили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали трое ученых — Майкл Хаутон из Великобритании, а также Харви Альтер, и Чарльз Райс из США — за открытие вируса гепатита С. Награду по физике присудили Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андрее Гез за исследования черных дыр.

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Теги:
голод, нобелевская премия, em
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