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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
США заявили о попытках России помешать им получить вакцину от COVID-19
Россия, Иран и Китай пытаются помешать США получить вакцину от COVID-19. Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.
«Я бы, наверное, сказал, что Китай, Россия и Иран — три игрока, которые наверняка пытаются помешать нам получить вакцину. В основном Китай и Иран находились <...> в конкурентной борьбе за производство вакцины. Россия публично заявила, что у нее есть вакцина», — заявил он.
При этом Эванина сказал, что 50% россиян не верят в вакцину. В связи с этим он выразил неуверенность по поводу того, как Россия будет продвигать вакцину на глобальном рынке.
О регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Вопросы к вакцине возникли, в частности, у ряда западных ученых. Вторая вакцина, разрабатываемая центром «Вектор», прошла доклинические испытания.
Президент США Дональд Трамп говорил, что его администрация планирует к 2021 году получить такие объемы вакцины, которых бы хватило на вакцинацию всех жителей США. Американская вакцина пока не зарегистрирована.