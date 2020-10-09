США заявили о попытках России помешать им получить вакцину от COVID-19

Россия, Иран и Китай пытаются помешать США получить вакцину от COVID-19. Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

«Я бы, наверное, сказал, что Китай, Россия и Иран — три игрока, которые наверняка пытаются помешать нам получить вакцину. В основном Китай и Иран находились <...> в конкурентной борьбе за производство вакцины. Россия публично заявила, что у нее есть вакцина», — заявил он.

При этом Эванина сказал, что 50% россиян не верят в вакцину. В связи с этим он выразил неуверенность по поводу того, как Россия будет продвигать вакцину на глобальном рынке.

О регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Вопросы к вакцине возникли, в частности, у ряда западных ученых. Вторая вакцина, разрабатываемая центром «Вектор», прошла доклинические испытания.

Президент США Дональд Трамп говорил, что его администрация планирует к 2021 году получить такие объемы вакцины, которых бы хватило на вакцинацию всех жителей США. Американская вакцина пока не зарегистрирована.