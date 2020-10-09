Президент Кыргызстана отправил в отставку премьера и правительство 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство. Соответствующий указ размещен на его официальном сайте.

Решение об отставке премьера Кубатбека Боронова парламент принял три дня назад. На его место назначили бывшего депутата Садыра Жапарова, которого после начала протестов в стране освободили из колонии, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

Кроме того, президент снял с поста главы комитета нацбезопасности Орозбека Наймановича.

Ранее Жээнбеков заявил о том, что и сам готов уйти с поста президента, но — при соблюдении ряда условий. «Я готов уйти с должности, как только страна встанет на законный путь, вернет нынешнюю ситуацию в правовое поле», — отметил он, призвав политические стороны не разделять народ.

Политические перестановки начались в стране на фоне массовых акций протестов и столкновений с милицией, спровоцированных фальсификацими на выборах в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.