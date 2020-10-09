Материалы
Рубрики
Темы
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
- Гибель Ирины Славиной и преследование журналистов6 материалов
- Война в Карабахе: главное и мнения двух сторон14 материалов
Свежий выпуск
№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
В России выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это — рекорд с начала пандемии
За сутки в России выявили 12126 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 впервые с начала пандемии превысило 12 тысяч. Последний раз максимум фиксировали 11 мая, когда за сутки коронавирусом заразились 11656 человек.
В Москве за последний день выявили 3701 случай, в северной столице — 469, в Подмосковье — 411. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, число заболевших в Крыму впервые с начала пандемии достигло 140. Впрочем, федеральный оперштаб сообщает только о 125 новых заразившихся.
За сутки непосредственно от коронавируса скончались еще 201 пациент. Из них 33 — в Москве, 22 — в Санкт-Петербурге. Всего с марта из-за инфекции умерли 22 257 жителей России.
Число случаев заражения COVID-19 растет во всем мире. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное с начала пандемии число заболевших: инфекцию выявили более чем у 349 тысяч жителей планеты. По данным американского университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 36 миллионов человек по всему миру. Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Россия — на четвертом месте.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных