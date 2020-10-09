Топ-менеджера банка «Траст» задержали по делу о крупном мошенничестве 

Следователи задержали главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Слащев.

Накануне топ-менеджера вызвали на допрос в Следственный комитет, после которого он и был задержан. Сегодня Пресненский суд Москвы изберет ему мену пресечения, следователи просят отправить фигуранта дела в СИЗО.

В рамках возбужденного уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК) ранее у Хабарова дома прошли обыски. По словам адвоката, санкции суда на подобные оперативные действия не было. По данным агентства, заявление на Хабарова написал его бывший партнер по компании «Деловые Линии» Александр Богатиков. Ущерб по делу составляет 842 миллиона рублей.

Как уточнил Интерфаксу адвокат, Богатиков пожаловался на то, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг и, таким образов, ввел его в заблуждение. Защитник считает, что «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло».

Хабаров свою вину отрицает. В банке «Траст» заявили, что поддерживают своего сотрудника, и пообещали приложить все усилия, чтобы расследование по делу было прозрачным и объективным.