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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Топ-менеджера банка «Траст» задержали по делу о крупном мошенничестве
Следователи задержали главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Слащев.
Накануне топ-менеджера вызвали на допрос в Следственный комитет, после которого он и был задержан. Сегодня Пресненский суд Москвы изберет ему мену пресечения, следователи просят отправить фигуранта дела в СИЗО.
В рамках возбужденного уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК) ранее у Хабарова дома прошли обыски. По словам адвоката, санкции суда на подобные оперативные действия не было. По данным агентства, заявление на Хабарова написал его бывший партнер по компании «Деловые Линии» Александр Богатиков. Ущерб по делу составляет 842 миллиона рублей.
Как уточнил Интерфаксу адвокат, Богатиков пожаловался на то, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг и, таким образов, ввел его в заблуждение. Защитник считает, что «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло».
Хабаров свою вину отрицает. В банке «Траст» заявили, что поддерживают своего сотрудника, и пообещали приложить все усилия, чтобы расследование по делу было прозрачным и объективным.
Теги:sn, мошенничество, банки, задержание
Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения огня
Президент Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
Российский лидер также призвал прекратить боевые действия в зоне конфликта, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.
Отмечается, что свое заявление Путин сделал после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее глава государства отмечал, что конфликт между Арменией и Азебайджаном в Нагорном Карабахе — это «огромная трагедия».«И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. […] Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками», — напомнил он несколько дней назад.
Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются вот уже вторую неделю: конфликт в регионе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нападении и сообщают о сотнях раненых и погибших. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане объявили мобилизацию.