Материалы
Рубрики
Темы
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
- Гибель Ирины Славиной и преследование журналистов6 материалов
- Война в Карабахе: главное и мнения двух сторон14 материалов
Свежий выпуск
№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения огня
Президент Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
Российский лидер также призвал прекратить боевые действия в зоне конфликта, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.
Отмечается, что свое заявление Путин сделал после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
обновление
10:13 И Баку, и Ереван подтвердили свое участие в консультациях.
Ранее глава государства отмечал, что конфликт между Арменией и Азебайджаном в Нагорном Карабахе — это «огромная трагедия».«И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. […] Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками», — напомнил он несколько дней назад.
Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются вот уже вторую неделю: конфликт в регионе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нападении и сообщают о сотнях раненых и погибших. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане объявили мобилизацию.