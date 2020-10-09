Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения огня  

Президент Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для консультаций по вопросам прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер также призвал прекратить боевые действия в зоне конфликта, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.

Отмечается, что свое заявление Путин сделал после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

обновление 10:13 И Баку, и Ереван подтвердили свое участие в консультациях.

Ранее глава государства отмечал, что конфликт между Арменией и Азебайджаном в Нагорном Карабахе — это «огромная трагедия».«И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. […] Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками», — напомнил он несколько дней назад.

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются вот уже вторую неделю: конфликт в регионе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нападении и сообщают о сотнях раненых и погибших. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане объявили мобилизацию.