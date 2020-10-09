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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 111 от 9 октября 2020

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Что произошло за ночь 9 октября. Коротко

Общество3 481

3 481
 
  • Президент Владимир Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших. Как сообщает пресс-служба Кремля, в Москву для консультаций по этому поводу пригласили министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
  • В Москве непосредственно от коронавируса скончались еще 33 человека. Таким образом, общее число умерших в столице в результате заражения выросло до 5530. Тем временем Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост новых заболевших во всем мире: за последний день инфекцией заразились почти 339 тысяч жителей планеты. 
  • На фоне продолжающихся протестов в стране президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку, но поставил ряд условий. «После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти», — цитирует его слова пресс-служба. 
  • Правоохранители задержали исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие предполагает, что он похитил около 842 миллионов рублей у своего бывшего партнера. 

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Теги:
sn, армения, кыргызстан, путин
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