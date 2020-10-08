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№ 110 от 7 октября 2020

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Петербургские следователи отправили на психиатрическую экспертизу обвиняемого в оправдании терроризма из-за постов «ВКонтакте» 

Общество3

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В Петербурге следователи отправили фигуранта дела об оправдании терроризма Александра Меркулова в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Об этом «Северо-Запад. МБХ медиа» сообщил адвокат Меркулова Леонид Крикун.

«Если будет установлено, что он не способен отвечать за содеянное — невменяем, то будут назначены принудительные меры медицинского характера без вынесения обвинительного приговора», — рассказал защитник.

Такие меры силовики объяснили постами Меркулова о соцсетях: как уточнил Крикун, они касались ЛГТБ-сообщества и музыкального конкурса «Евровидение». Более того, психиатры получат доступ к его электронным письмам, хотя на такие процедуры не было судебного решения. Адвокат планирует обжаловать действия следствия.

Напомним, 23-летнего администратора паблика об ЛГБТ задержали в начале июля и отправили в СИЗО. По данным следствия, Меркулов на своей личной странице под именем Aleksandr Pejic (отсылка к имени трансгендер-модели Андреи Пежич) писал посты о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. В этих публикациях Центр экспертиз СПбГУ выявил оправдание терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК).

Теги:
sn, психиатрия, экстремизм, Санкт-Петербург

Футболисты сборной России проиграли Швеции в товарищеском матче

Спорт232

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Футболисты российской сборной проиграли команде из Швеции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:2

Счет открыл Александер Исак, забивший гол на 21-й минуте, второй мяч в ворота российской сборной на 73-й минуте направил Маттиас Юханссон. Шведской сборной год забил форвард московского «Спартака» Александр Соболев на 92 минуте. Он выступал за российскую сборную впервые. 

На матч, который прошел на стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена», из-за пандемии продали менее пяти тысяч билетов, отмечает РИА Новости.

Теги:
sn, швеция, россия, футбол
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