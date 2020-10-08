Петербургские следователи отправили на психиатрическую экспертизу обвиняемого в оправдании терроризма из-за постов «ВКонтакте» 

В Петербурге следователи отправили фигуранта дела об оправдании терроризма Александра Меркулова в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Об этом «Северо-Запад. МБХ медиа» сообщил адвокат Меркулова Леонид Крикун.

«Если будет установлено, что он не способен отвечать за содеянное — невменяем, то будут назначены принудительные меры медицинского характера без вынесения обвинительного приговора», — рассказал защитник.

Такие меры силовики объяснили постами Меркулова о соцсетях: как уточнил Крикун, они касались ЛГТБ-сообщества и музыкального конкурса «Евровидение». Более того, психиатры получат доступ к его электронным письмам, хотя на такие процедуры не было судебного решения. Адвокат планирует обжаловать действия следствия.

Напомним, 23-летнего администратора паблика об ЛГБТ задержали в начале июля и отправили в СИЗО. По данным следствия, Меркулов на своей личной странице под именем Aleksandr Pejic (отсылка к имени трансгендер-модели Андреи Пежич) писал посты о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. В этих публикациях Центр экспертиз СПбГУ выявил оправдание терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК).