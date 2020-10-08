Футболисты сборной России проиграли Швеции в товарищеском матче

Футболисты российской сборной проиграли команде из Швеции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:2

Счет открыл Александер Исак, забивший гол на 21-й минуте, второй мяч в ворота российской сборной на 73-й минуте направил Маттиас Юханссон. Шведской сборной год забил форвард московского «Спартака» Александр Соболев на 92 минуте. Он выступал за российскую сборную впервые.

На матч, который прошел на стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена», из-за пандемии продали менее пяти тысяч билетов, отмечает РИА Новости.