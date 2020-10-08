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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Футболисты сборной России проиграли Швеции в товарищеском матче
Футболисты российской сборной проиграли команде из Швеции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:2
Счет открыл Александер Исак, забивший гол на 21-й минуте, второй мяч в ворота российской сборной на 73-й минуте направил Маттиас Юханссон. Шведской сборной год забил форвард московского «Спартака» Александр Соболев на 92 минуте. Он выступал за российскую сборную впервые.
На матч, который прошел на стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена», из-за пандемии продали менее пяти тысяч билетов, отмечает РИА Новости.
Губернатор ХМАО заразилась коронавирусом
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне», — рассказала она.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 23 777 случаев заражения коронавирусом, из них 198 человек скончались. Согласно статистике оперштаба, в последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев растет.
Этой осенью инфекцию выявили сразу у нескольких глав регионов: так, COVID-19 заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ранее с тем же диагнозом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении он сообщил в конце августа.