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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Губернатор ХМАО заразилась коронавирусом
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне», — рассказала она.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 23 777 случаев заражения коронавирусом, из них 198 человек скончались. Согласно статистике оперштаба, в последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев растет.
Этой осенью инфекцию выявили сразу у нескольких глав регионов: так, COVID-19 заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ранее с тем же диагнозом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении он сообщил в конце августа.
Теги:sn, губернатор, хмао, коронавирус
Неизвестный под видом Светланы Тихановской принял участие в закрытом онлайн-заседании парламента Дании
Человек, выдававший себя за кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановскую, принял участие в строго конфиденциальном онлайн-заседании внешеполитического комитета парламента Дании. Об этом сообщается на сайте Фолкетинга (датского парламента).
Заседание состоялось 6 октября.
«На встрече депутаты обсуждали политическую ситуацию в Беларуси. Они также обсуждали, как можно поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека», — сказано в заявлении Фолкетинга.
В начале заседания «Светлана Тихановская» не могла подключиться к встрече из-за технических проблем с камерой, позже заседание продолжилось без изображения. Депутаты не могли видеть, с кем общаются. Дискуссия продлилась 40 минут, после чего парламентарии поняли, что кто-то их обманывает, и завершили встречу.
Штаб Тихановской позже сообщил, что сама Светлана не контактировала с датскими депутатами.
Внешнеполитический комитет парламента Дании занимается вопросами нацбезопасности и внешней политики королевства. Участникам заседаний запрещено разглашать содержание дискуссий, в зал заседаний также нельзя проносить средства связи.
Аппарат Фолкетинга утверждает, что в ходе заседания не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать депутатов.