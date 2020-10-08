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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 110 от 7 октября 2020

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Губернатор ХМАО заразилась коронавирусом 

Общество11

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем инстаграме. 

«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне», — рассказала она.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 23 777 случаев заражения коронавирусом, из них 198 человек скончались. Согласно статистике оперштаба, в последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев растет. 

Этой осенью инфекцию выявили сразу у нескольких глав регионов: так, COVID-19 заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ранее с тем же диагнозом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении он сообщил в конце августа. 

Теги:
sn, губернатор, хмао, коронавирус

Неизвестный под видом Светланы Тихановской принял участие в закрытом онлайн-заседании парламента Дании

Политика1 693

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Человек, выдававший себя за кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановскую, принял участие в строго конфиденциальном онлайн-заседании внешеполитического комитета парламента Дании. Об этом сообщается на сайте Фолкетинга (датского парламента).

Заседание состоялось 6 октября.

«На встрече депутаты обсуждали политическую ситуацию в Беларуси. Они также обсуждали, как можно поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека», — сказано в заявлении Фолкетинга.

В начале заседания «Светлана Тихановская» не могла подключиться к встрече из-за технических проблем с камерой, позже заседание продолжилось без изображения. Депутаты не могли видеть, с кем общаются. Дискуссия продлилась 40 минут, после чего парламентарии поняли, что кто-то их обманывает, и завершили встречу.

Штаб Тихановской позже сообщил, что сама Светлана не контактировала с датскими депутатами. 

Внешнеполитический комитет парламента Дании занимается вопросами нацбезопасности и внешней политики королевства. Участникам заседаний запрещено разглашать содержание дискуссий, в зал заседаний также нельзя проносить средства связи.

Аппарат Фолкетинга утверждает, что в ходе заседания не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать депутатов.

Теги:
беларусь, парламент, kn, дания, тихановская
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