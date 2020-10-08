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№ 110 от 7 октября 2020

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Неизвестный под видом Светланы Тихановской принял участие в закрытом онлайн-заседании парламента Дании

Политика1

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Человек, выдававший себя за кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановскую, принял участие в строго конфиденциальном онлайн-заседании внешеполитического комитета парламента Дании. Об этом сообщается на сайте Фолкетинга (датского парламента).

Заседание состоялось 6 октября.

«На встрече депутаты обсуждали политическую ситуацию в Беларуси. Они также обсуждали, как можно поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека», — сказано в заявлении Фолкетинга.

В начале заседания «Светлана Тихановская» не могла подключиться к встрече из-за технических проблем с камерой, позже заседание продолжилось без изображения. Депутаты не могли видеть, с кем общаются. Дискуссия продлилась 40 минут, после чего парламентарии поняли, что кто-то их обманывает, и завершили встречу.

Штаб Тихановской позже сообщил, что сама Светлана не контактировала с датскими депутатами. 

Внешнеполитический комитет парламента Дании занимается вопросами нацбезопасности и внешней политики королевства. Участникам заседаний запрещено разглашать содержание дискуссий, в зал заседаний также нельзя проносить средства связи.

Аппарат Фолкетинга утверждает, что в ходе заседания не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать депутатов.

Теги:
беларусь, парламент, kn, дания, тихановская
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