В день отравления политика Алексея Навального ложное сообщение о минировании омского аэропорта пришло из Германии. Об этом говорится в заявлении замначальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергея Попова.

Письмо было отправлено с помощью почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. «Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия», — считает Попов.

После волны сообщений о ложных минированиях осенью 2019 года Роскомнадзор по требованию ФСБ ограничивал доступ к подобным сервисам: с блокировкой столкнулись StartMail и ProtonMail. Впрочем, вскоре последний согласился на сотрудничество с российским надзорным ведомством и удалил спорные аккаунты, после чего вновь стал доступен на территории страны.

Попов также уточнил, что информация о «минировании» аэропорта в этот раз по неизвестным причинам была «закрытой» и поэтому «никому не разглашалась». По его словам, Навальный все это время о ложном сообщении и эвакуации в Омске знать не мог.

Стоит отметить, что еще в начале сентября Русская служба «Би-би-си» восстановила хронологию происходящего 20 августа и привела свидетельства специалиста по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта «Омск-Центральный» Галины Гавриш. Сотрудница аэропорта рассказала изданию, что первый звонок о «минировании» поступил им через пять минут после того, как командир самолета, на борту которого был Навальный, запросил экстренную посадку.

У Попова также появились вопросы и к соратникам политика, которым удалось собрать вещи из его номера в Томске после первых сообщений о его госпитализации. «Следователи устанавливают, что именно они делали в номере, в котором проживал Навальный, зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки (в том числе бутылки с водой), а также каким способом они их перевозили», — отметил он.

Политику стало плохо в самолете, летящем по маршруту Томск-Москва. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в Омске, где Навального госпитализировали в местную больницу скорой помощи. После долгих переговоров его разрешили увезти на лечение в Берлин, где сейчас он проходит реабилитацию. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции выяснили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок»; эти выводы позже подтвердили эксперты из Организации по запрещению химического оружия.