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№ 110 от 7 октября 2020

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Экоактивисты снова обнаружили трупы морских животных на Камчатке

Общество713

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Эксперты российского отделения «Гринпис» нашли множество мертвых животных в центре Петропавловска-Камчатского в Авачинской бухте.

«Здесь мы наблюдаем большое количество выброшенных на берег донных организмов: морских ежей, звезд и других. По словам ученых, это и есть последствие того токсического загрязнения, которое сейчас наблюдается на берегах Камчатки», — сообщил руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков.

На Халактырском пляже, где изначально заметили загрязнение воды местные серферы, также продолжают находить трупы морских обитателей. Активисты также обнаружили там мертвых крабов.

Мертвые крабы, выброшенные на пляж. Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Ранее ученые погрузились в воды Авачинского залива, где предположительно произошел разлив токсичного вещества. Там они обнаружили, что 95% организмов, обитающих на дне, погибли.

«Гринпис» назвал происходящее экологической катастрофой и потребовал Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру расследовать ее. Причина загрязнения воды на Камчатке до сих пор неизвестна.

Теги:
sk, катастрофа, камчатка, Greenpeace

Школу в Ишиме оштрафовали на 50 тысяч рублей «за нарушение прав обучающихся». Там на уроке ОБЖ провели учебный захват заложников

Общество549

549
 

Прокуратура Тюменской области оштрафовала на 50 тысяч рублей школу №2 в Ишиме «за нарушение прав обучающихся», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей. Заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию сделали замечание, а заместителю директора школы и  учителю ОБЖ, проводившему урок, объявили выговор.

В школе № 2 города Ишима  8 сентября для пятиклассников провели «урок борьбы с терроризмом», в ходе которого их взяли в заложники. На опубликованных фотографиях видно, что люди в камуфляже и балаклавах сидят в классе на подоконниках, за учительским столом, а один из них контролирует входную дверь. Роли террористов «исполняли» ученики кадетских классов.

По словам родителей, дети очень испугались. Мужчины в камуфляже впоследствии сняли балаклавы и начали успокаивать детей.

Фото: паблик «Ишим пере Подслушано»

Родители говорили, что никто об этом уроке детей не предупреждал. В классе, по сообщениям очевидцев, находились дети с больным сердцем. После мероприятия родителям пришлось забрать ребенка из школы из-за плохого самочувствия. Дома ему вызвали скорую.

Теги:
школа, терроризм, ng
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