Экоактивисты снова обнаружили трупы морских животных на Камчатке

Эксперты российского отделения «Гринпис» нашли множество мертвых животных в центре Петропавловска-Камчатского в Авачинской бухте.

«Здесь мы наблюдаем большое количество выброшенных на берег донных организмов: морских ежей, звезд и других. По словам ученых, это и есть последствие того токсического загрязнения, которое сейчас наблюдается на берегах Камчатки», — сообщил руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков.

На Халактырском пляже, где изначально заметили загрязнение воды местные серферы, также продолжают находить трупы морских обитателей. Активисты также обнаружили там мертвых крабов.

Мертвые крабы, выброшенные на пляж. Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Ранее ученые погрузились в воды Авачинского залива, где предположительно произошел разлив токсичного вещества. Там они обнаружили, что 95% организмов, обитающих на дне, погибли.

«Гринпис» назвал происходящее экологической катастрофой и потребовал Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру расследовать ее. Причина загрязнения воды на Камчатке до сих пор неизвестна.