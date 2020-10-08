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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Экоактивисты снова обнаружили трупы морских животных на Камчатке
Эксперты российского отделения «Гринпис» нашли множество мертвых животных в центре Петропавловска-Камчатского в Авачинской бухте.
«Здесь мы наблюдаем большое количество выброшенных на берег донных организмов: морских ежей, звезд и других. По словам ученых, это и есть последствие того токсического загрязнения, которое сейчас наблюдается на берегах Камчатки», — сообщил руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков.
На Халактырском пляже, где изначально заметили загрязнение воды местные серферы, также продолжают находить трупы морских обитателей. Активисты также обнаружили там мертвых крабов.
Ранее ученые погрузились в воды Авачинского залива, где предположительно произошел разлив токсичного вещества. Там они обнаружили, что 95% организмов, обитающих на дне, погибли.
«Гринпис» назвал происходящее экологической катастрофой и потребовал Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру расследовать ее. Причина загрязнения воды на Камчатке до сих пор неизвестна.
Теги:sk, катастрофа, камчатка, Greenpeace
Школу в Ишиме оштрафовали на 50 тысяч рублей «за нарушение прав обучающихся». Там на уроке ОБЖ провели учебный захват заложников
Прокуратура Тюменской области оштрафовала на 50 тысяч рублей школу №2 в Ишиме «за нарушение прав обучающихся», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей. Заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию сделали замечание, а заместителю директора школы и учителю ОБЖ, проводившему урок, объявили выговор.
В школе № 2 города Ишима 8 сентября для пятиклассников провели «урок борьбы с терроризмом», в ходе которого их взяли в заложники. На опубликованных фотографиях видно, что люди в камуфляже и балаклавах сидят в классе на подоконниках, за учительским столом, а один из них контролирует входную дверь. Роли террористов «исполняли» ученики кадетских классов.
По словам родителей, дети очень испугались. Мужчины в камуфляже впоследствии сняли балаклавы и начали успокаивать детей.
Родители говорили, что никто об этом уроке детей не предупреждал. В классе, по сообщениям очевидцев, находились дети с больным сердцем. После мероприятия родителям пришлось забрать ребенка из школы из-за плохого самочувствия. Дома ему вызвали скорую.