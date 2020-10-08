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№ 110 от 7 октября 2020

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Школу в Ишиме оштрафовали на 50 тысяч рублей «за нарушение прав обучающихся». Там на уроке ОБЖ провели учебный захват заложников

Общество13

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Прокуратура Тюменской области оштрафовала на 50 тысяч рублей школу №2 в Ишиме «за нарушение прав обучающихся», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей. Заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию сделали замечание, а заместителю директора школы и  учителю ОБЖ, проводившему урок, объявили выговор.

В школе № 2 города Ишима  8 сентября для пятиклассников провели «урок борьбы с терроризмом», в ходе которого их взяли в заложники. На опубликованных фотографиях видно, что люди в камуфляже и балаклавах сидят в классе на подоконниках, за учительским столом, а один из них контролирует входную дверь. Роли террористов «исполняли» ученики кадетских классов.

По словам родителей, дети очень испугались. Мужчины в камуфляже впоследствии сняли балаклавы и начали успокаивать детей.

Фото: паблик «Ишим пере Подслушано»

Родители говорили, что никто об этом уроке детей не предупреждал. В классе, по сообщениям очевидцев, находились дети с больным сердцем. После мероприятия родителям пришлось забрать ребенка из школы из-за плохого самочувствия. Дома ему вызвали скорую.

Теги:
школа, терроризм, ng
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