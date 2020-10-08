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№ 110 от 7 октября 2020

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В Минске задержали представителя Тихановской по конституционной реформе

Общество2

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В Минске правоохранители задержали представителя Светланы Тихановской по работе над конституционной реформой и бывшего лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Об этом сообщает Tut.by.

Днем политик перестал выходить на связь и не явился на назначенную встречу. Позже в ГУВД Мингорисполкома изданию сообщили, что Лебедько задержали за административное правонарушение, однако в чем оно заключалось, не уточнили.&

Задержание своего соратника уже прокомментировала Светлана Тихановская. «Режим в который раз показал, что его слова ничего не значат. Он заявлял о готовности провести Конституционную реформу — но при этом сегодня был задержан Анатолий Лебедько, который координировал работу Общественной конституционной комиссии. Эта комиссия готовила проект демократических изменений и дополнений к Конституции 1994 года», — заявила она.

Она рассказала, что несколько дней назад назначила Лебедьком представителем по работе над конституционной реформой. «Он осознавал риск, на который идет, оставаясь в Беларуси, но даже не рассматривал вариант выезда из страны», — заключила она.

Теги:
sn, тихановская, задержание, беларусь

Вторые дебаты кандидатов в президенты США пройдут дистанционно из-за COVID-19. Трамп отказывается в них участвовать 

Политика212

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Второй раунд дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США Джо Байденом пройдут в видеоформате из-за диагноза «коронавирусная инфекция» у Трампа. Президент сообщил телеканалу Fox Business, что не будет участвовать в таких дебатах и «тратить на это время».

Агенство Associated Press со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам сообщило, что вторая предвыборная дуэль пройдет 15 октября онлайн. Такое решение связано с тем, что на прошлой неделе у Трампа был обнаружен коронавирус.

При этом еще недавно Трамп написал в твиттере:

«Я с нетерпением жду дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово!».

После этого многие СМИ отреагировали настороженно на это заявление и напомнили президенту, что заболевшим коронавирусом рекомендуется соблюдать режим самоизоляции минимум десять дней, чтобы снизить риск заражения окружающих. 

2 октября стало известно, что Дональд Трамп заразился коронавирусом. Его госпитализировали и лечили препаратом Regeneron, который представляет собой смесь двух антител. Вопреки предписаниям врачей президент выписался через три дня и вернулся в Белый дом. По данным ABC News, всего в его окружении коронавирус обнаружили у десятков сотрудников.

Теги:
сша, sk, коронавирус, дебаты, байден, трамп
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