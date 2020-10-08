В Минске задержали представителя Тихановской по конституционной реформе

В Минске правоохранители задержали представителя Светланы Тихановской по работе над конституционной реформой и бывшего лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Об этом сообщает Tut.by.

Днем политик перестал выходить на связь и не явился на назначенную встречу. Позже в ГУВД Мингорисполкома изданию сообщили, что Лебедько задержали за административное правонарушение, однако в чем оно заключалось, не уточнили.&

Задержание своего соратника уже прокомментировала Светлана Тихановская. «Режим в который раз показал, что его слова ничего не значат. Он заявлял о готовности провести Конституционную реформу — но при этом сегодня был задержан Анатолий Лебедько, который координировал работу Общественной конституционной комиссии. Эта комиссия готовила проект демократических изменений и дополнений к Конституции 1994 года», — заявила она.

Она рассказала, что несколько дней назад назначила Лебедьком представителем по работе над конституционной реформой. «Он осознавал риск, на который идет, оставаясь в Беларуси, но даже не рассматривал вариант выезда из страны», — заключила она.