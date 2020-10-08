Вторые дебаты кандидатов в президенты США пройдут дистанционно из-за COVID-19. Трамп отказывается в них участвовать 

Второй раунд дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США Джо Байденом пройдут в видеоформате из-за диагноза «коронавирусная инфекция» у Трампа. Президент сообщил телеканалу Fox Business, что не будет участвовать в таких дебатах и «тратить на это время».

Агенство Associated Press со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам сообщило, что вторая предвыборная дуэль пройдет 15 октября онлайн. Такое решение связано с тем, что на прошлой неделе у Трампа был обнаружен коронавирус.

При этом еще недавно Трамп написал в твиттере:

«Я с нетерпением жду дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово!».

После этого многие СМИ отреагировали настороженно на это заявление и напомнили президенту, что заболевшим коронавирусом рекомендуется соблюдать режим самоизоляции минимум десять дней, чтобы снизить риск заражения окружающих.

2 октября стало известно, что Дональд Трамп заразился коронавирусом. Его госпитализировали и лечили препаратом Regeneron, который представляет собой смесь двух антител. Вопреки предписаниям врачей президент выписался через три дня и вернулся в Белый дом. По данным ABC News, всего в его окружении коронавирус обнаружили у десятков сотрудников.