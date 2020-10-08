Настоятелю Храма Летающего Макаронного Монстра в Нижнем Новгороде предъявили обвинение по статье о «нежелательной организации»

Настоятелю Храма Летающего Макаронного Монстра в Нижнем Новгороде Михаилу Иосилевичу предъявили обвинение по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), сообщает телеграм-канал «Дело Иосилевича».

По информации канала, следствие посчитало, что Иосилевич предоставил помещение для проведения мероприятия по обучению наблюдателей на выборах в местную городскую думу «в целях посягательства на основы конституционного строя». Следователи также связали семинары «Голоса» с «Открытой Россией». При этом у самой «Открытой России» нет местного отделения в Нижнем Новгороде.

Дело по статье о нежелательной организации против настоятеля Храма Летающего Макаронного Монстра Михаила Иосилевича возбудили 1 октября.

Силовики в рамках уголовного дела пришли с обысками самому Иосилевичу, а также к гражданским активистам Юрию Шапошникову, Дмитрию Силивончику и Михаилу Бородину, координатору местного штаба Навального Роману Трегубову, а также к журналистке местного издание Koza.Press Ирине Славиной. Славина впоследствии совершила акт самосожжения около здания местного МВД в знак протеста против давления властей.

СПЧ, «Мемориал», «Открытая Россия» и «Общественный вердикт» потребовали пересмотреть статьи УПК об обысках и прекратить использовать обыски «для запугивания российских граждан».