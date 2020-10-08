Дуров рассказал о требовании Apple заблокировать три белорусских телеграм-канала о силовиках и чиновниках 

Компания Apple потребовала от мессенджера Telegram удалить три белорусских канала по деанонимизации силовиков и чиновников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил создатель сервиса Павел Дуров.

Речь идет о каналах «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!». В Apple объяснили такое требование тем, что там публикуется личная информация о сотрудниках правоохранительных органов и чиновниках. В компании уверены, что это угрожает их безопасности и может спровоцировать насилие.

«Я думаю, что эта ситуация неоднозначная, и предпочел бы оставить каналы в покое. Однако обычно Apple не предлагает большого выбора для таких приложений, как Telegram. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — заявил создатель мессенджера.

В телеграм-каналах, которые привлекли внимание IT-компании, публиковались фотографии правоохранителей, номера их телефонов, машин и даже адреса. Там же содержались и краткие характеристики силовиков, а также ссылки на соцсети их жен и родителей. Кроме того, в некоторых телеграм-каналах выкладывали данные и обычных людей, которые снимали красно-белые флаги.

Ранее Дуров активно критиковал крупнейшие IT-компании. В середине лета он заявил, что Apple и Google «злоупотребляют своим положением на рынке» и «уничтожают стартапы по всему миру».