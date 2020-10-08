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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Росприроднадзор выявил десятикратное превышение фосфат-ионов в воде у места загрязнения на Камчатке
Росприроднадзор выявил превышение фосфат-ионов в 10,8 раза в воде у Халактырского пляжа и в 5,7 раза в реке Мутнушка около Козельского полигона. Это следует из отчета ведомства.
Согласно информации Росприроднадзора, в воде реки Кирпичная, перед впадением в Халактырское озеро, показатель наличия фосфат-ионов выше допустимого в 10,8 раза, также превышены показатели аммоний-ионов (6,2 раза), железа (в 6,7 раза), общих фенолов (2,9 раза) и анионных поверхностно-активных
веществ (1,2 раза).
В воде реки Мутнушка, которая находится рядом с Козельским полигоном, нашли превышение фосфат-ионов в 6,5 раза, железа в 2,6 раза и фенолов в 1,3 раза.
У устья реки Халактырка превышение железа составило 7,2 раза, фенолов — 3,6 раза, фосфат-ионов — 2,2 раза. Показатель железа сильно превышен (в 5,4 раза) и у устья реки Таенка.
Многие пробы еще находятся в работе. В частности, показатели воды рабочей поверхности Козельского полигона и внутренней траншеи полигона еще неизвестны. Также нет результатов анализа почвы, находящейся около полигона.
Однако глава Камчатского края Владимир Солодов уверил, что, по его мнению, нет данных, которые бы показали, что катастрофа произошла из-за Козельского полигона.
Еще в 2006 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям региона собиралась решить проблему с местом захоронения токсичных химикатов. Власти говорили, что на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка.
Роспотребнадзор ранее заявлял, что проверил выловленную в океане у берегов Камчатки рыбу и не увидел превышения вредных веществ после загрязнения акватории Авачинского залива. Гепрокуратура отчиталась, что исследования песка и воды с Халактырского пляжа на Камчатке показали наличие лишь горюче-смазочных материалов.
На прошлой неделе жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Ученые ДВФУ обнаружили у берегов Камчатки помутнения зеленого цвета и пятно длиной в 40 километров.
Следственный комитет возбудил дело из-за загрязнения акватории Авачинского залива и гибели там морских животных по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).
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