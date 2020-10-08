Росприроднадзор выявил десятикратное превышение фосфат-ионов в воде у места загрязнения на Камчатке

Росприроднадзор выявил превышение фосфат-ионов в 10,8 раза в воде у Халактырского пляжа и в 5,7 раза в реке Мутнушка около Козельского полигона. Это следует из отчета ведомства.

Согласно информации Росприроднадзора, в воде реки Кирпичная, перед впадением в Халактырское озеро, показатель наличия фосфат-ионов выше допустимого в 10,8 раза, также превышены показатели аммоний-ионов (6,2 раза), железа (в 6,7 раза), общих фенолов (2,9 раза) и анионных поверхностно-активных

веществ (1,2 раза).

В воде реки Мутнушка, которая находится рядом с Козельским полигоном, нашли превышение фосфат-ионов в 6,5 раза, железа в 2,6 раза и фенолов в 1,3 раза.

У устья реки Халактырка превышение железа составило 7,2 раза, фенолов — 3,6 раза, фосфат-ионов — 2,2 раза. Показатель железа сильно превышен (в 5,4 раза) и у устья реки Таенка.

Многие пробы еще находятся в работе. В частности, показатели воды рабочей поверхности Козельского полигона и внутренней траншеи полигона еще неизвестны. Также нет результатов анализа почвы, находящейся около полигона.

Места загрязнений. Карта: «Новая газета»

Представители Гринписа выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. По их версии, химикаты могли попасть в грунтовые воды, вытечь к подножию вулкана Козельский и протечь в реку Налычева.

Однако глава Камчатского края Владимир Солодов уверил, что, по его мнению, нет данных, которые бы показали, что катастрофа произошла из-за Козельского полигона.

Еще в 2006 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям региона собиралась решить проблему с местом захоронения токсичных химикатов. Власти говорили, что на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что проверил выловленную в океане у берегов Камчатки рыбу и не увидел превышения вредных веществ после загрязнения акватории Авачинского залива. Гепрокуратура отчиталась, что исследования песка и воды с Халактырского пляжа на Камчатке показали наличие лишь горюче-смазочных материалов.

На прошлой неделе жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Ученые ДВФУ обнаружили у берегов Камчатки помутнения зеленого цвета и пятно длиной в 40 километров.

Следственный комитет возбудил дело из-за загрязнения акватории Авачинского залива и гибели там морских животных по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).