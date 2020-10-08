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№ 110 от 7 октября 2020

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Суд согласился выпустить неонациста Дацика из колонии по УДО

Общество1 664

1 664
 

Суд города Тосно Ленинградской области удовлетворил ходатайство неонациста и бойца ММА Вячеслава Дацика (также известен как «рыжий Тарзан») об условно-досрочном освобождении (УДО), передает «Интерфакс». 

Дацик выйдет на свободу, если решение выпустить его из колонии общего режима не будет обжаловано в течение десяти дней.

8 июня суд города Сланцы в Ленобласти приговорил Вячеслава Дацика к одному году лишения свободы из-за попытки пересечь российско-эстонскую границу на лодке (ст. 322 УК). Тогда мать Вячеслава поясняла, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, ее сын может выйти на свободу уже в августе. 

Дацика арестовали в конце 2019 года, когда он вместе со знакомым пытался попасть в Эстонию на лодке. Их задержали пограничники в районе деревни Переволок. 

Впервые Дацика задержали в 2007 году по делу об ограблениях петербургских салонов сотовой связи. Тогда суд признал мужчину невменяемым и назначил ему психиатрическое лечение. Из больницы Дацик сбежал: ему удалось перебраться в Норвегию, однако оттуда его экстрадировали. После этого он получил пять лет, а затем еще 3,5 года лишения свободы за погромы в притонах. На свободу он вышел лишь в феврале 2019 года.

Теги:
sk, удо, неонацисты, дацик
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