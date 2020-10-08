В Москве задержали участницу Pussy Riot Нику Никульшину, сообщает ОВД-Инфо. Ее везут в ОВД «Мещанский». Телеканал «Дождь» передает, что задержали и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину — она пришла на интервью к «Дождю» в программу «Нюансы» к Юлии Таратуте.

Как сообщил «Дождь», сотрудники полиции поднялись за Алехиной на второй этаж и задержали ее в дверях редакции.

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Участники акции потребовали легализовать однополые партнерства и и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.

После мероприятия силовики, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали двух участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Их доставили в ОВД Басманный. Затем их отпустили из ОВД с обязательством о явке для составления протокола по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения собрания).

Домой к Никульшиной, задержанной сегодня, накануне приезжали четыре полицейских. Участница группы Мария Алехина сообщала, что силовики в камуфляже приходили домой к матери Алехиной. Известно о том, что полиция приходила и к мундепу Люсе Штейн, но ее дома не оказалось.