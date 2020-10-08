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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Расследователи NYT нашли свидетельства дислокации турецких F-16 на аэродроме в Азербайджане
В азербайджанском аэропорту Гянджи могут дислоцироваться как минимум два истребителя F-16, следует из спутниковых изображений от 3 октября, опубликованных журналистом-расследователем газеты New York Times Кристианом Трибертом.
«В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане находятся как минимум два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs. Истребители, вероятно, эксплуатируются ВВС Турции», — написал Триберт.
Журналист утверждает, что сравнил приблизительные размеры и визуальные характеристики истребителей с самолетами, в том числе эксплуатируемыми ВВС Азербайджана (МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39). F-16 турецкого производства — ближайший аналог тому, что запечатлено на снимках, говорит Триберт.
Также на снимках был найден более крупный грузовой самолет, который, по версии журналиста NYT, является транспортным самолетом CN-235, принадлежащим ВВС Турции.
«Истребители F-16 могут сигнализировать об усилении участия более крупной державы — Турции — в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха», — выразил мнение журналист.
После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвинили друг друга использовании наемных боевиков. Армения заявила о переброске Турцией 4 тыс. боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных. В свою очередь, Баку заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что перемирие между Ереваном и Баку будет возможно лишь после того, как Турция прекратит вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, однако и Баку, и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.
На прошлой неделе Ереван также утверждал, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Турция и Азербайджан отрицают причастность и даже вероятность такого происшествия.
Накануне глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также рассказал о присутствии в зоне конфликта боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Он подчеркнул, что речь идет о тысячах боевиков из разных формирований, которые хотят заработать на новой карабахской войне.