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№ 110 от 7 октября 2020

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Экс-руководительница аппарата Минобороны Евгения Васильева получила звание почетного академика

Общество165

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Бывшая руководительница аппарата Минобороны России Евгения Васильева получила звание почетного академика Российской академии художеств. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала она.

Фото: инстаграм Васильевой

Васильева проходила по делу о многомиллионных хищениях при продаже имущества Минобороны России, совершенных при бывшем главе ведомства Анатолии Сердюкове. Экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны Васильеву осудили по делу об «Оборонсервисе» на пять лет колонии.

С 23 июля 2015 года она отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области. 25 августа того же года суд вынес решение о ее условно-досрочном освобождении. Ходатайство об УДО поддержала и прокуратура, и ФСИН, дав Васильевой положительную характеристику. Васильева покинула колонию в тот же день. 

25 октября 2012 года сотрудники Следственного комитета и МВД в рамках возбужденных дел о мошенничестве провели обыски в подконтрольном Минобороны холдинге «Оборонсервис». Выемки документов прошли и в квартире Васильевой — соседки по дому бывшего главы военного ведомства Сердюкова. Уже 6 ноября 2012 года президент России Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку, «чтобы создать условия для объективного расследования».

Теги:
евгения васильева, оборонсервис, ng
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