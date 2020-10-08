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№ 110 от 7 октября 2020

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В России за сутки выявили почти 11,5 тысячи новых случаев COVID-19

Общество339

339
 

В России за последние сутки выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 260 112.

В Москве выявили 3 323 новых случая, в Петербурге — 461 (максимум с 16 мая), в Подмосковье — 433 (максимум с 27 июня), в Ростовской и Нижегородской областях — 261 (максимум с 23 мая) и 234 (максимум с 17 июня) соответственно.

Умер от инфекции за сутки 191 человек по стране, из них 55 в Москве, что стало рекордом с 10 июня. Выздоровели за сутки 7 054 человека, по всей России за время пандемии — 1 002 329.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 за время пандемии достигло 36 170 478. Скончались от инфекции 1 056 000 человек. Россия по числу зафиксированных случаев находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.

Теги:
em, россия, коронавирус

ФБК обратился в ФСБ с требованием возбудить дело о разработке химоружия из-за отравления Навального

Общество586

586
 

Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального обратился в ФСБ с требованием возбудить дело о разработке, производстве и накоплении запрещенного химоружия (ст. 355 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале «Юристы ФБК»

«Согласно докладу председателя Государственной комиссии по ликвидации химического оружия от 27.09.2017 г., Россия завершила ликвидацию всех имеющихся запасов химического оружия. Однако отравление Алексея Навального токсином из семейства "Новичок" свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации», — заявили в фонде.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что решение приняли после ознакомления с докладом Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). «На принятие процессуального решения у следователей службы будет трое суток», — отметил он.

Напомним, ОЗХО подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок» 6 октября. Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории сообщили о наличии яда в пробах Навального. Россия отравление политика отрицает.

Франция и Германия накануне заявили о подготовке санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным. Их поддержали Великобритания и Нидерланды.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда политика после переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите», Навальный был в коме. Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию. При этом заведующий токсикологическим отделением омской больницы Александр Сабаев заявил РИА Новости, что Навального бы вылечили и в Омске.

Теги:
em, уголовное дело, фсб, отравление, навальный, ФБК
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