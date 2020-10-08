В России за сутки выявили почти 11,5 тысячи новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 260 112.

В Москве выявили 3 323 новых случая, в Петербурге — 461 (максимум с 16 мая), в Подмосковье — 433 (максимум с 27 июня), в Ростовской и Нижегородской областях — 261 (максимум с 23 мая) и 234 (максимум с 17 июня) соответственно.

Умер от инфекции за сутки 191 человек по стране, из них 55 в Москве, что стало рекордом с 10 июня. Выздоровели за сутки 7 054 человека, по всей России за время пандемии — 1 002 329.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 за время пандемии достигло 36 170 478. Скончались от инфекции 1 056 000 человек. Россия по числу зафиксированных случаев находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.