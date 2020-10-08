ФБК обратился в ФСБ с требованием возбудить дело о разработке химоружия из-за отравления Навального

Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального обратился в ФСБ с требованием возбудить дело о разработке, производстве и накоплении запрещенного химоружия (ст. 355 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале «Юристы ФБК»

«Согласно докладу председателя Государственной комиссии по ликвидации химического оружия от 27.09.2017 г., Россия завершила ликвидацию всех имеющихся запасов химического оружия. Однако отравление Алексея Навального токсином из семейства "Новичок" свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации», — заявили в фонде.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что решение приняли после ознакомления с докладом Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). «На принятие процессуального решения у следователей службы будет трое суток», — отметил он.

Напомним, ОЗХО подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок» 6 октября. Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории сообщили о наличии яда в пробах Навального. Россия отравление политика отрицает.

Франция и Германия накануне заявили о подготовке санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным. Их поддержали Великобритания и Нидерланды.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда политика после переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите», Навальный был в коме. Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию. При этом заведующий токсикологическим отделением омской больницы Александр Сабаев заявил РИА Новости, что Навального бы вылечили и в Омске.