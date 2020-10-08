«В целях безопасности» Совет безопасности Кыргызстана принял решение закрыть границу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Совбеза страны Омурбека Суваналиева.

«Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — заявил Суваналиев.

По его словам, Жээнбеков и Боронов не появлялись на публике с начала протестных акций. Власти опубликовали в интернете несколько обращений, однако заместитель Совбеза заявил, что неизвестно, где они были записаны. МВД Кыргызстана при этом сообщило, что не ведет поисков президента, так как сейчас «много другой работы».

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», — сказал Суваналиев.

ОБНОВЛЕНО 11:26 Президент Кыргызстана, по словам его пресс-секретаря, находится в Бишкеке.

Он признался, что Совбез принимает все меры «с силовым блоком», чтобы «не допустить столкновений»: «Политические партии не могут договориться. […] Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку», — заявил замглавы СБ.

Ранее и. о. министра внутренних дел страны, «комендант» столицы Курсан Асанов заявил о «бегстве» главы МВД страны Кашкара Джунушалиева. Всего в стране сейчас работают два координационных совета оппозиции, состоящие из разных политических партий.

В Бишкеке третий день проходят акции протеста. Столкновения с милицией начались в стране после выборов в парламент Кыргызстана. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — провластные. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и потребовала аннулировать результаты. ЦИК признал выборы недействительными.