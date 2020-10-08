Ученые обнаружили у берегов Камчатки помутнения зеленого цвета и пятно длиной в 40 километров

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 километров вдоль побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега», — сообщает ДВФУ.

Ученые отметили, что это пятно хорошо различимо благодаря «появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка».

По версии сотрудника вуза Кирилла Винникова, пятно перемещается течениями в южном направлении, не уменьшаясь в размерах:

«Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды».

Тем временем Роспотребнадзор заявил, что проверили выловленную в океане у берегов Камчатки рыбу и не нашел превышения вредных веществ после загрязнения акватории Авачинского залива. Гепрокуратура отчиталась, что исследования песка и воды с Халактырского пляжа на Камчатке показали наличие лишь горюче-смазочных материалов.

Представители Гринписа выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за военного полигона Козельский, находящегося неподалеку: химикаты могли попасть в грунтовые воды, вытечь к подножию вулкана Козельский и протечь в реку Налычева. При этом глава региона Владимир Солодов уверил, что нет данных, свидетельствующих, что катастрофа произошла из-за Козельского полигона.

На прошлой неделе жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Рядом с устьем реки и находится полигон Козельский. В 2010 году власти отчитались, что полигон будет законсервирован, но о конкретных действиях по проекту ничего неизвестно.

Еще в 2006 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям Камчатской области собиралась решить проблему с местом захоронения токсичных химикатов. По оценкам властей, на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка.

Следственный комитет возбудил дело из-за загрязнения акватории Авачинского залива и гибели там морских животных по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).