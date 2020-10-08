Число пострадавших во время протестов в Бишкеке превысило 1000 человек

Число пострадавших в результате протестов в Бишкеке превысило 1000 человек, об этом сообщается на сайте министерства здравоохранение Кыргызстана.

«В организации здравоохранения всего за медицинской помощью обратились 1002 пострадавших (234 за сутки). Стационарное лечение получают на данный момент 204 пациента, остальные отправлены на амбулаторное лечение», — говорится в заявлении ведомства.

Тем временем и. о. министра внутренних дел страны, «комендант» столицы Курсан Асанов заявил о «бегстве» главы МВД страны Кашкара Джунушалиева и добавил, что «само время сейчас требует того, чтобы он, Асанов, возглавил МВД»: «Я уважаю личный состав и никогда не брошу своих подчиненных. Иного выхода не было. Кашкар Джунушалиев сбежал как трус, бросив сотрудников», — сказал он.

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов стал «комендантом Бишкека» 6 октября. В Кыргызстане и ранее образовывались новые властные институты: всего в стране, согласно заявлениям партии, сейчас работают два координационных совета оппозиции, состоящие из разных политических партий.

В ООН заявили, что готовы оказать помощь Кыргызстану в стабилизации политической ситуации в стране.

В Бишкеке третий день проходят акции протеста. Столкновения с милицией начались в стране после выборов в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.